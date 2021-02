Zhang irritatissimo, esclusiva tolta a Bc Partners senza proroghe: “Inter non vedeva l’ora di…”

La trattativa tra la famiglia Zhang e Bc Partners per l’acquisto di un pacchetto di quote dell’Inter si è interrotta bruscamente 10 giorni fa. Si parla di una crescente tensione tra le parti, data dalla grande distanza sulla valutazione del club ma non solo.

“Distanza ampia. E, a detta del fondo inglese, anche qualche numero peggiore rispetto alla situazione immaginata/raccontata. Di qui un piccolo retroscena: Bc Partners aveva chiesto all’Inter una proroga di qualche giorno sull’esclusiva scaduta venerdì scorso. Ma Zhang ha rifiutato. L’ha fatto con fermezza, infastidito – lui come i dirigenti italiani – dalle troppi voci intorno alla trattativa, pubblicità certamente poco gradita”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Suning voleva mani libere per trattare con altri soggetti.

“Insomma, la sensazione è che l’Inter non vedesse l’ora di liberarsi dal vincolo dell’esclusiva di Bc Partners, che nell’ultimo mese ha dialogato da vicino con la divisione asiatica di Goldman Sachs, l’advisor scelto da Suning nella ricerca di investitori”, continua la Rosea.