Zhang: “Felice per Lautaro. Vinti 3 trofei in momenti difficili. Pensavo…”

Nella serata di ieri si è tenuta l’annuale festa di Natale organizzata dalla società nerazzurra. Presente tutta la squadra, a eccezione dei giocatori ancora in vacanza dopo le fatiche del Mondiale. Steven Zhang ha colto l’occasione per enunciare il discorso presidenziale: "Ci ritroviamo per la prima volta a festeggiare dopo il Covid. Sono stati tre anni difficili, che hanno messo a repentaglio nel mondo le vite".

"In questi momenti complicati abbiamo vinto tre trofei. Quando sono arrivato, pensavo fosse difficile o impossibile vincere. Invece abbiamo vinto e siamo andati agli ottavi di Champions per due anni di fila: questo grazie al lavoro di tutti. Sono felicissimo per Lautaro che ha conquistato il Mondiale. Ha meritato di vincere questo trofeo con l’Argentina, siamo orgogliosi di lui. Le vittorie sono di fonte d’ispirazione per tutti noi".