L’Inter spinge fuori Vidal e Sanchez. Toccherà a Zhang incentivare l’uscita dei cileni

L'attaccante e il centrocampista hanno chiuso la loro avventura all'Inter, ma il club dovrà concedergli una buonuscita per salutarli

L'Inter sembra aver chiuso l'ingaggio di Mkhitaryan a parametro zero dalla Roma ed è molto avanti anche nella trattativa con Dybala. Prima di poter chiudere con l'argentino, però, deve liberarsi di alcuni ingaggi pesanti. I primi sulla lista sono i due cileni Vidal e Sanchez .

"Vidal parla da settimane con il Flamengo, la destinazione preferita nonostante l’inserimento dell’Al Rayyan. L’Inter gli deve 4 milioni di buonuscita, difficile che le parti si vengano incontro. Buonuscita rischia di diventare una parola chiave anche per Sanchez. Il cileno è stato avvicinato dal Siviglia, ma l’ingaggio risulta un problema per chiunque manifesti interesse. E molto probabilmente anche qui la società di Zhang sarà costretta a “incentivare” l’uscita, pur di liberare una casella: tra un risparmio minore e un risparmio nullo, sempre meglio la prima via", spiega La Gazzetta dello Sport.