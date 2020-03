Cds – Zhang-Dal Pino: in arrivo inibizione e querela. Multa anche per l’Inter?

MULTA E INIBIZIONE – “Quando la Procura Federale deferirà Zhang le soluzioni sono due: un patteggiamento prima dell’apertura del dibattimento, oppure la sentenza della Disciplinare. Cosa rischia il presidente dell’Inter? Una multa che può arrivare fino a 50.000 euro e che in questo caso sarà doppia perché ce ne sarà una indirizzata a lui e una (della stessa entità) per responsabilità diretta al club. C’è però anche la possibilità dell’inibizione ovvero l’impossibilità a svolgere la propria carica per un certo periodo. Tradotto: a firmare atti ufficiali della società. C’è chi parla di un’inibizione che può arrivare a 5 mesi anche se la realtà potrebbe essere diversa, ovvero doppia multa“.

(Corriere dello Sport)