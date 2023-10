Zhang: “Inter tra le top in Europa, ho portato amore e impegno. Così sarà finché resterò”

“Oggi è il 5° anniversario della mia Presidenza, sono molto onorato di avere la possibilità di essere alla guida di una squadra così importante e amata nel mondo. Vi ringrazio per il supporto che continuo a ricevere da tutti voi. Da parte mia vi posso rassicurare che in questi 5 anni e nei quasi otto da quando abbiamo acquisito il Club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così finché sarò il Presidente dell’Inter. Sono orgoglioso di aver avviato un ciclo vincente, insieme a tutto lo staff e ai giocatori. L’Inter è ora di nuovo e stabilmente tra i top club in Europa e con loro si contende la passione di milioni di ragazzi in tutto il mondo”, le sue parole.