Biasin: “Zhang-Marotta, tra poco il punto per Bremer. Alle 18 vertice Inter-Torino”

Ore febbrili in casa Inter per quanto riguarda la trattativa Bremer: la Juventus è entrata prepotentemente in corsa grazie ai soldi incassati dalla cessione di de Ligt, e ora la dirigenza nerazzurra teme di veder sfumare un obiettivo inseguito per mesi. A breve, come afferma Fabrizio Biasin, l'ad interista Marotta vedrà il presidente Zhang per fare il punto della situazione, prima di incontrare i vertici del Torino: "Tra breve incontro Zhang-Marotta per fare il punto sulla questione Bremer. L'appuntamento tra i dirigenti dell'Inter e quelli del Torino è previsto attorno alle 18. In caso di mancato accordo, strada spianata per la Juventus".