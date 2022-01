Inter, Zhang prolunga la sua permanenza a Milano. E sogna un “mini triplete”

Il presidente nerazzurro, tornato in Italia a inizio gennaio, resterà ancora al fianco di squadra e dirigenza

Fabio Alampi

Dal suo ritorno in Italia ne sono successe di cose: l'Inter ha messo in bacheca un altro trofeo (la Supercoppa Italiana), ha proseguito la sua marcia in testa alla classifica, ha inserito in organico Gosens e Caicedo. Un gennaio decisamente fruttuoso per Steven Zhang, tornato finalmente operativo a Milano dopo una lunga assenza. Il presidente nerazzurro non vuole smettere di vincere e, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe deciso di prolungare la sua permanenza:

"Zhang ha deciso di restare in Italia fino a dopo il match d'andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool del 16 febbraio. Ci tiene a stare vicino alla squadra e alla dirigenza in un momento chiave della stagione visto che dal derby del 5 febbraio alla sfida con i Reds di Klopp, la formazione di Inzaghi si giocherà una bella fetta di stagione affrontando pure la Roma in Coppa Italia (martedì 8) e il Napoli in campionato (al San Paolo sabato 12)".

"Il messaggio della proprietà è stato chiaro: lo scudetto 2020-21 e la Supercoppa italiana 2021 non hanno saziato il colosso di Nanchino che ora sogna di rimanere in corsa in tutte le competizioni fino a primavera. In campionato e in Coppa Italia provare a lottare fino in fondo è possibile. [...] Se il sogno del "mini triplete" ovvero Supercoppa italiana, scudetto e Coppa Italia è difficile, ma comunque possibile non fosse altro perché uno dei tre trofei è già in bacheca dopo la finale contro la Juventus, passare il turno in Champions onestamente appare più difficile".