Zhang Jr sveglio di notte per l’Inter: il papà ha i soldi per coronare il suo sogno

Il presidente continua a guardare la squadra dalla Cina e spera di poter tornare presto in Italia

L'Inter continua ad inanellare vittorie e consolidare la vetta della classifica. Steven Zhang fa il tifo per la squadra dalla Cina in attesa di risvolti sul fronte societario. Sottolineano i colleghi di Repubblica: "Il thriller d’alta quota del Tardini è uno spettacolo a cui Steven Zhang come sempre ha assistito in tv da casa a Nanchino, mettendo la sveglia alle 3 del mattino per via del fuso orario, come in Italia sono abituati a fare gli appassionati di boxe e Nba. Il giovane presidente dell’Inter non abbandona il sogno di conservare la proprietà del club fino a fine stagione e vincere uno scudetto al timone. Perché questo accada, servono 200 milioni subito per coprire la spesa corrente.