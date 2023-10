Zhang, quale futuro per l’Inter? “Ad oggi nessun passo avanti per intesa rifinanziamento”

Maggio 2024 si avvicina e Steven Zhang dovrà presto decidere cosa fare dell'Inter. Il presidente nerazzurro può cedere il club entro quella data oppure questo andrà direttamente in pegno al fondo americano Oaktree. Ma, come scrive Il Giorno, c'è anche una terza strada: "In alternativa servirebbe ridiscutere i termini dell’accordo, ma ad oggi non si sono fatti passi avanti per trovare un’intesa. I tassi sarebbero ancora più elevati rispetto a quelli accettati al momento dell’accordo in vigore, sarebbe un ennesimo fardello su un bilancio che al giugno scorso ha contato 50 milioni di soli interessi sui prestiti contratti.