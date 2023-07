Inter, Scudetto ossessione Zhang: “Dovrà diventare anche quella di Inzaghi e i giocatori”

Il presidente dell'Inter vuole a tutti i costi conquistare la seconda stella, ancora non ha digerito lo scudetto conquistato dal Milan due anni fa

Dopo la Coppa Italia e la Supercoppa conquistate nella passata stagione e la Champions sfumata col City all'ultimo atto, l'obiettivo dell'Inter nella prossima stagione sarà conquistare lo scudetto. Zhang vuole subito la seconda stella e il club nerazzurro sta lavorando per dare a Inzaghi una squadra più che competitiva.

"La Champions, per quanto affascinante, non potrà essere la sirena che distrae. Lo scudetto no. Lo scudetto deve diventare un’ossessione: è l’ambizione di Zhang, la pressione sotto la quale lavorano i dirigenti nella costruzione della rosa, ma pure quella che avranno Inzaghi e i giocatori. La rotta è stabilita, basta seguire Thuram e Frattesi", riporta La Gazzetta dello Sport.