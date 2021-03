Inter, svolta Suning? Zhang ha parlato con amici milanesi: “Ha detto che…”

Il futuro dell'Inter targata Suning sembra meno in bilico rispetto al recente passato. La famiglia Zhang intende tenere la maggioranza

"Le nubi non sono andate via del tutto in Cina, inutile illudersi, ma si intravede finalmente uno sbocco. Zhang è convinto sia di poter reperire sul mercato i soldi sufficienti per finire la stagione senza angosce, sia di rimanere nel futuro prossimo come azionista di maggioranza in un nuovo assetto societario. Agli amici conosciuti a Milano in questi anni Steven ha voluto ripeterlo facendo crescere un certo ottimismo: “arriveranno buone notizie” è ormai il mantra della casa", sottolinea la Rosea.