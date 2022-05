Inter, i piani e il messaggio di Zhang per il futuro. Le parole di Steven fanno sperare…

Le parole del presidente nerazzurro dopo la vittoria sulla Juve, fanno sperare di non rivivere un’estate lacrime e sangue come l’ultima

La vittoria della Coppa Italia ha portato nelle casse dell'Inter circa 10 milioni di euro. Secondo quanto riporta Tuttosport, questo potrebbe portare a rivedere i piani stilati in nome della sostenibilità dei costi necessari per mantenere da corsa la macchina. "In tal senso, le parole di Steven Zhang dopo la vittoria sulla Juve, fanno sperare di non rivivere un’estate lacrime e sangue come l’ultima: «Questo trofeo è il frutto del lavoro di tanti anni. Voglio dedicarlo a tutti gli interisti del mondo e alla squadra che ha lavorato per questo obiettivo. Vogliamo essere ancora competitivi nei prossimi anni e continuare su questa strada».