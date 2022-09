Repubblica – Non scontato che Zhang possa guidare a lungo l’Inter: i motivi

“Il congresso del Partito comunista cinese, che si aprirà a metà ottobre, potrebbe chiarire se il divieto di investire all’estero già imposto ai “funzionari di rango ministreriale” si applichi anche ai membri del Congresso nazionale del popolo, in cui Zhang Jindong, padre di Steven, è stato eletto nel 2018. Lo stesso Steven, intanto, in Cina deve destreggiarsi fra grane legali non da poco.Lo scorso luglio il presidente dell’Inter ha perso una causa al tribunale di Hong Kong, che lo obbliga a pagare 255 milioni di dollari che si era impegnato a versare nel 2020 con la sua Great Matrix Ltd per concludere un’operazione con la China Construction Bank. Non ha pagato e il creditore, per avere i suoi soldi, si è addirittura rivolto al tribunale di Milano, dove Zhang junior ha fatto ritorno dopo un viaggio negli Stati Uniti.