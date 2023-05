Coppa Italia, per la finale 30mila biglietti per l’Inter. Da Zhang un premio ai dipendenti

Non solo la finale di Champions League, l'Inter dovrà giocare anche la finale di Coppa Italia mercoledì a Roma contro la Fiorentina. In occasione di questo evento il presidente Zhang ha deciso di premiare i dipendenti del club nerazzurro per l'ottimo lavoro svolto in questa stagione.

"I dipendenti dell'Inter sono stati tutti invitati per la finale di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico contro la Fiorentina. Esattamente come successo lo scorso anno in occasione dell'ultimo atto della coppa nazionale vinta 4-2 contro al Juventus grazie alla doppietta di Perisic. Raggiungeranno la Capitale in treno, sperando che l'epilogo sia quello del 2021-22. Quello del presidente Zhang è stato un modo per premiare il lavoro di chi solitamente sta dietro le quinte. Un gesto che anche Massimo Moratti aveva fatto, per esempio, in occasione della finale di Champions a Madrid", spiega La Gazzetta dello Sport.