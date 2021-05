Inter, il futuro solo dopo lo scudetto: Zhang, rimandati i discorsi con Conte e dirigenza

Il presidente nerazzurro ha fatto ritorno alla Pinetina 7 mesi dopo l'ultima volta: squadra e dirigenza uniti verso l'obiettivo

I discorsi sul futuro, come scrive La Gazzetta dello Sport, sono stati rimandati a dopo lo scudetto: "Ieri Zhang junior è arrivato al centro sportivo alle 11.15 circa: un Suv dai vetri oscurati guidato dall'autista dell'Inter è filato via come un razzo. Ad aspettarlo c'era la dirigenza al completo, da Marotta all'altro a.d. Alessandro Antonello, dal d.s. Piero Ausilio al suo vice Dario Baccin e pure il dottore del club, Piero Volpi. Le prime chiacchiere informali le ha fatte con Conte, che non aveva ancora incrociato in questa sua nuova tappa italiana: qualche minuto nella club house per riannodare il filo lasciato a ottobre. Si è parlato solo del presente, ci sarà tempo di ragionare sul futuro assieme al tecnico e al management: il vertice è previsto solo dopo che lo scudetto sarà in pancia".