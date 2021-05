Zhang, richiesta precisa ai giocatori. Ognuno risponderà in maniera individuale

Nell'incontro di oggi ad Appiano Gentile il presidente dell'Inter ha chiesto ai giocatori nerazzurri di rinunciare a due mesi di stipendio

Dopo i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, in casa Inter si pensa al domani e si cerca di risolvere i problemi economici. La società chiede uno sforzo a tecnico e giocatori per portare avanti questo progetto. Il presidente Steven Zhang era oggi ad Appiano Gentile e ha parlato alla squadra davanti ai due CEO Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello.

"È stata l'occasione per far presente a tutti il momento delicato da un punto di vista economico che sta vivendo anche il calcio, che non risparmia nessun grande club oltre all'Inter. Nello specifico, Zhang ha chiesto ai suoi calciatori di rinunciare a due mensilità, per venire incontro alla società in questo momento di difficoltà economica. La riunione è durata circa un quarto d'ora. Adesso spetterà ai calciatori rispondere a questa richiesta diretta fatta da parte del presidente dell'Inter. Ognuno prenderà la sua scelta in modo individuale", si legge su gianlucadimarzio.com.