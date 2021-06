Zhang-Sala, pace fatta: riparte il progetto stadio. “Ecco le prossime mosse”

Riprende con grande slancio il progetto Stadio per Inter e Milan: ecco gli ultimi aggiornamenti, pace fatta tra Zhang e Sala

Matteo Pifferi

Da marzo a giugno è cambiato tutto o quasi in casa Inter: non c'è più Conte ma c'è Inzaghi ma, in ottica stadio, si è arrivati ad un principio di accordo con Palazzo Marino. Ieri il presidente Zhang e l'AD Antonello hanno incontrato Beppe Sala. "Un incontro di «relazione e chiarimento», dicono i diretti interessati, per riallacciare i rapporti e riprendere in mano uno dei dossier più bollenti in città. Durante l’incontro il presidente ha confermato al sindaco «l’impegno a medio-lungo termine della proprietà nel club»", spiega La Gazzetta dello Sport. Suning vuole andare avanti sul progetto stadio ed è essere al timone dell'Inter quando lo stadio sarà completato, vista anche l'importanza strategica di avere un nuovo impianto dopo le difficoltà causate dalla pandemia.

Basta dubbi

L'incontro aveva l'obiettivo di superare le ruggini e procedere sulla stessa lunghezza d'onda. Sala chiedeva chiarezza e certezza della continuità progettuale di Suning e ieri il Sindaco ha superato ogni perplessità. "Sala si è detto soddisfatto delle parole di Zhang. Ha ribadito come questa continuità nella proprietà sia fondamentale per la prosecuzione dell’iter autorizzativo del nuovo stadio. Da sindaco che unisce le due anime della città, ma con un cuore nerazzurro ben in vista sotto alla camicia, Sala non poteva che complimentarsi anche per lo scudetto numero 19 raggiunto oltre un mese fa", commenta poi La Rosea.

Prossime mosse

La pace fatta tra Zhang e Sala riporta il progetto stadio in una posizione di media urgenza, anche se le elezioni comunali non così distanti non aiutano nelle tempistiche. "Ora all’appello manca solo l’ok della Giunta per fare diventare esecutivo il progetto e poi passare alla fase 2, con la scelta tra la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica Sportium. Adesso, spazzato via dal campo ogni malinteso, Zhang aspetta la mossa finale delle istituzioni", la chiosa del quotidiano.