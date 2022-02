Zhang salta Napoli, ma ci sarà col Liverpool. Appuntamento coi dirigenti in settimana

Partita delicata quella che dovrà affrontare l'Inter questa sera, a seguire la squadra tutti dirigenti, ma non il presidente

"La squadra è partita ieri in aereo alle 18 da Malpensa e davanti all'hotel a Napoli ha trovato un buon numero di tifosi. Con la comitiva Marotta, Ausilio e Baccin; non il presidente Steven Zhang che seguirà il match in tv e sarà a San Siro mercoledì per la Champions. La prossima settimana attesi gli annunci dei rinnovi dei dirigenti", spiega il Corriere dello Sport.