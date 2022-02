Inter, la mano di Zhang dietro la rinascita. Marotta la scelta vincente del presidente

Il presidente dell'Inter si è affidato all'esperto dirigente per la crescita del club e col rinnovo il progetto tecnico va avanti

"Con la decisione di rinnovare per intero tutto lo staff sportivo, Steven Zhang ha messo in sicurezza il progetto tecnico per i prossimi anni, confermando la fiducia agli uomini che lui stesso aveva scelto non appena diventato ufficialmente presidente del club, per riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano. I nuovi accordi con l’a.d. Sport Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin sono l’ultimo atto ufficiale di un mese e mezzo di lavoro intenso per il presidente nerazzurro, che dal giorno del rientro in Italia del 7 gennaio scorso ha dato una accelerata feroce a molte situazioni rimaste in stand by. Dalla svolta sul mercato di riparazione al rifinanziamento del debito, per spostare al 2027 la vecchia scadenza al 2022, fino appunto ai rinnovi dei dirigenti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.