Zhang si difende dalla causa da 300mln con China Construction Bank: scelto lo studio legale

Steven Zhang, presidente dell'Inter, è chiamato a difendersi negli USA da una causa intentata dalla China Construction Bank dopo il presunto mancato pagamento di debiti per 300 milioni di euro. Dopo aver vinto la causa a Hong Kong, l'istituto di credito cinese è sceso in campo anche negli Stati Uniti contro il numero uno del club nerazzurro, "richiedendo ed ottenendo dal tribunale di New York il via libera all’ottenimento di diversi documenti legati ai rapporti tra Zhang e diversi soggetti come tra gli altri Goldman Sachs e Oaktree", come riporta Calcio e Finanza. Da C&F si apprende anche che Zhang avrebbe scelto lo studio legale che lo difenderà nella causa: