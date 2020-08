Zhang in sede con la sua 500 Abarth nerazzurra: per prima cosa ha riunito i dipendenti e…

Pomeriggio di lavoro lunghissimo per Steven Zhang, arrivato pochi giorni fa a Milano. Il presidente nerazzurro deve riprendere il filo del discorso interrotto (ma solo fisicamente) a marzo, quando Zhang è volato in Cina. Ottenuto il via libera dalle autorità cinesi, Zhang è tornato operativo non solo telefonicamente e tramite conference call.

Arrivato nel primo pomeriggio di ieri in sede con la sua 500 Abarth rigorosamente nerazzurra, Zhang “ha voluto incontrare e salutare tutti i dipendenti. Il presidente ha constatato l’attuazione di tutte le procedure per la tutela della salute. Su questo tema Zhang è stato sempre inflessibile, ecco perché appena rientrato a Milano è stata la prima cosa che ha fatto”, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Solo successivamente, c’è stato l’incontro con Marotta e Antonello, che l’hanno aggiornata sulle questioni tecniche uno e su quelle commerciali (stadio in primis) l’altro.