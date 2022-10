Zhang verso la cessione, da Silver Lake no comment su offerta per l’Inter

Il futuro dell'Inter sembra essere sempre più lontano dall'orizzonte Suning. La famiglia Zhang ha ormai deciso di passare la mano e il tempo stringe, complice la scadenza del 2024 per quanto riguarda il prestito da restituire a Oaktree. Il mirino è tutto fissato sugli Stati Uniti, sulla California in particolare.

Ma tutto porta verso gli Stati Uniti, dove Zhang trascorre la maggior parte del tempo quando non è a Milano. Negli ultimi mesi è stato spesso a Los Angeles. In California ha sede il fondo Oaktree, che ha concesso il maxi-prestito da 275 milioni. E ha il suo quartier gene- rale Silver Lake. Inoltre hanno i loro interessi alcuni imprenditori accostati all’Inter, come Vivek Ranadivé proprietario dei Sacramento Kings. Sono dinamiche che saranno alla base delle domande dei soci venerdì. Ma prima c'è una vittoria da centrare in Champions, che darebbe un altro colore al presente e al futuro", scrive oggi Tuttosport.