Zhang, su Skriniar i fatti gli hanno dato ragione. Main sponsor? Trattativa in fase avanzata

"L’Inter si è presa sul campo, con i 101 milioni incassati dalla Champions, più del doppio della cifra cui aveva rinunciato per cedere il suo difensore. Ha sistemato i conti, almeno in termini di cessioni non più necessarie entro il 30 giugno, vincendo le partite: meglio di così, difficile fare. Da qui a un anno esatto — ma dovrà farlo prima, evidentemente — sarà necessario rifinanziare il debito con Oaktree. Sarà importante trovare all’Inter un nuovo main sponsor: trattativa in fase avanzata con un marchio di una compagnia aerea", aggiunge il quotidiano.