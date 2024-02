Mediaset – Zhang, arriva la svolta per il rifinanziamento: ecco come

Zhang, che ha ancora tre mesi di tempo, sembra aver trovato la soluzione per non perdere l'Inter: lo riporta Mediaset

Il 20 maggio scadrà il termine ultimo per Steven Zhang per restituire il prestito ad Oaktree del 2021. In molti si chiedono quale sarà il futuro societario dell'Inter, se Zhang riuscirà a rifinanziare il debito o la società passerà proprio ad Oaktree che potrebbe poi decidere di gestirla o anche valutare le eventuali offerte che arriveranno.