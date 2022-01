CdS – Zhang negli USA per per il futuro dell’Inter. A giorni lo sbarco a Milano

Il presidente nerazzurro è pronto a tornare in Italia dopo alcuni mesi per star vicino alla squadra

Steven Zhang è pronto a tornare in Italia. Il presidente nerazzurro nelle ultime settimane è stato anche negli Stati Uniti per un viaggio comunque d'affari. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Questione di giorni, non ancora di ore. In ogni caso, entro la fine di questa settimana Steven Zhang sarà a Milano. Dopo aver concluso l’anno negli Usa (tra Los Angeles e un blitz a New York) per impegni privati, ma anche per discutere del futuro dell’Inter, attraverso una serie di incontri con tre gruppi americani (in cima quello di David E. Straus) interessati a rilevare la maggioranza del club, il massimo dirigente tornerà ad occupare il suo ufficio in viale Liberazione".