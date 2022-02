GdS – Inter, contro il Milan tutti a disposizione: probabile blitz serale di Zhang

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del derby in programma domani, valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia

Matteo Pifferi

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del derby in programma domani, valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico piacentino avrà a disposizione tutta la rosa, compresi Correa e Gosens. "Per la prima volta nel 2022, insomma, l'infermeria nerazzurra sarà vuota. Alla rifinitura pomeridiana hanno assistito Marotta, Ausilio e Baccin. Da verificare se in serata il presidente Zhang riuscirà a fare un blitz ad Appiano per salutare squadra e staff tecnico", spiega La Gazzetta dello Sport.

Per quel che concerne la probabile formazione, c'è un solo dubbio e riguarda la fascia destra con Dumfries favorito su Darmian. In avanti tocca a Lautaro al posto di Sanchez mentre Dzeko è confermato. "La novità è appunto legata ai cambi dalla panchina. Dopo un periodo difficile in cui c'erano soltanto tre attaccanti, il ritorno di Correa può essere molto importante. Il Tucu domani potrà giocare al massimo uno spezzone, ma ha caratteristiche uniche nel reparto e nei prossimi impegni garantirà l'allargamento delle rotazioni. Senza dimenticare Caicedo. Stesso dicasi per Gosens, che non gioca dal 25 settembre ma permetterà di non spremere Perisic", commenta la Rosea.