Inter, Zhang vuole andare in Germania: impresa ardua, in atto un doppio tentativo

Steven Zhang, prima ancora del confronto diretto con Antonio Conte, vorrebbe tornare in Europa per stare vicino alla sua Inter. Il presidente, ancora in Cina per l’emergenza coronavirus, è in contatto con le autorità per cercare una strada per poter volare in Germania.

L’impresa non è delle più semplici, sia per le restrizioni delle autorità cinesi, sia per la quarantena imposta all’arrivo. E’ questo il doppio tentativo del presidente interista. Zhang vorrebbe volare in Germania ma senza dover sottostare al periodo di quarantena, sottoponendosi ai tamponi di rito previsti per tutte le squadre.

Il sogno del presidente è quello di poter essere presente già a Inter-Bayer Leverkusen ma l’impresa è quasi impossibile. La speranza è, eventualmente, di poter essere almeno presente alla finale.

(Fonte: Corriere dello Sport)