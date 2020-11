Ziliani tuona: “Inter, Marotta scodinzola in modo penoso dietro Conte. Gli chieda…”

Le parole di Beppe Marotta a proposito di Christian Eriksen lasciano intendere che il futuro del danese è ormai segnato. Non è scattata la scintilla con Antonio Conte e le strade potrebbero dividersi a gennaio, dopo appena un anno dal suo arrivo in Italia.

Sulla questione si è espresso Paolo Ziliani, senza andare per il sottile, attraverso il suo profilo Twitter: “Due cose da dire a Marotta. La prima è che non gliel’ha ordinato il medico di ingaggiare Eriksen; la seconda è che scodinzolare in quel penoso modo dietro Antonio Conte, temendo le sue sbroccate, non è un bello spettacolo. Gli chieda piuttosto di guadagnarseli, quei 12 milioni”.