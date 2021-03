Ziliani: “Fallo di Ronaldo? Mai rosso contro la Juve altrimenti l’arbitro…”

La stoccata del giornalista nei confronti del club bianconero per quanto accaduto a Cagliari nel primo tempo

Cagliari-Juventus finirà in goleada per i bianconeri, ma non senza polemiche. Cristiano Ronaldo nel corso del primo tempo ha rifilato una scarpata da rosso a Cragno sotto gli occhi di tutti. Per l'arbitro Calvarese si è trattato di un intervento da giallo e il VAR non è intervenuto. Caustico il commento di Paolo Ziliani su Twitter: "Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di Ronaldo in faccia a Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di Fourneau".