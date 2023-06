Zilliacus: “I proprietari vanno e vengono, i tifosi restano. Se compro un club…”

Torna a parlare Thomas Zilliacus. L'imprenditore finlandese, accostato con forza all'Inter nelle scorse settimane come possibile nuovo proprietario, ha spiegato su Twitter come gestirebbe la comunicazione tra il club e i tifoso qualora prendesse il controllo di una società: "Considero cruciale la comunicazione con i tifosi. Senza i tifosi non c'è club. Restano mentre i proprietari vanno e vengono. Se XXI Century Football Capital diventa proprietario di un club, il fan engagement sarà centrale per la nostra attività".