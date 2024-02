"Secondo ST, le forze di polizia di Singapore (SPF) hanno emesso mandati di arresto per l'intero consiglio di amministrazione del 2016 della società di social e-commerce YuuZoo, quotata a Singapore, di cui Thomas Zilliacus era presidente. Rendendo pubblico il mandato d'arresto, la ST e l'SPF hanno fatto sembrare lui e i suoi colleghi membri del consiglio dei criminali e dei fuggitivi quando questo non è vero e il fatto è l'esatto contrario. Secondo ST, l'SPF ha affermato che tutti i membri del consiglio, che sono tutti cittadini stranieri, si sono rifiutati di tornare a Singapore per ascoltare ciò di cui l'SPF ha deciso di accusare il consiglio. Niente è più lontano dalla verità. Da quando la Borsa di Singapore (SGX) nell'aprile 2018 ha deciso prima di sospendere le negoziazioni delle azioni di YuuZoo, società in rapida crescita e di grande successo, e poi ha chiesto a SPF di avviare un'indagine per verificare se YuuZoo nel 2015 e nel 2016 potesse aver ingannato il mercato, Thomas Zilliacus ha chiesto all'SPF di porre rapidamente fine alle indagini in modo che il consiglio possa difendersi in pubblico".