Zilliacus: “Voglio l’Inter al top con qualcosa di mai visto prima. Zhang resti pure con me”

"L’Inter è uno dei club più grandi al mondo per quanto riguarda la base di tifosi, con oltre 500 milioni di sostenitori in tutto il mondo. Sono pochi i club che hanno più tifosi. Se ci sono 500 milioni di persone che vorrebbero essere a San Siro per guardare una partita, ma non possono, allora penso che ci sia un’enorme opportunità nello sviluppo di servizi che permettano a queste persone di partecipare come se fossero lì. La tecnologia può essere usata per sviluppare cose interessanti che prima non erano possibili. Per questo è molto interessante per me fare un'offerta per alcuni club con una grande base di tifosi perché so come generare nuove entrate significative che oggi non esistono".