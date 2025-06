Inter, la Serie A punta Frattesi: la Juve ci prova, ma in quota è duello Napoli-Roma

Il 25enne centrocampista dell'Inter sembra pronto a trasferirsi in un'altra squadra, come confermano i bookmakers

Davide Frattesi accende il calciomercato. Il 25enne centrocampista dell'Inter, dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia nerazzurra, condita comunque con il gol qualificazione contro il Barcellona in semifinale di Champions League, sembra pronto a trasferirsi altrove, come confermano i bookmaker.