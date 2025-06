È tutto pronto per il Mondiale per Club: l'Inter è favorita nel proprio girone, ecco le quote dei bookies per il passaggio del turno

Alessandro Cosattini Redattore 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 12:27)

È tutto pronto per il debutto della nuova competizione targata FIFA: il Mondiale per Club inizierà il 14 giugno e terminerà il 13 luglio negli Stati Uniti. L’Inter di Cristian Chivu è inserita nel Gruppo E e in caso di passaggio del turno potrà incrociare una delle vincenti del Gruppo F composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC.

Il sorteggio del FIFA Club World Cup tenutosi a Miami ha abbinato l'Inter con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

I bookmaker hanno già reso disponibili le Quote passaggio turno Mondiale per Club: ecco le possibilità di passaggio dei nerazzurri agli ottavi di finale secondo i principali siti di scommesse.

COMPARAZIONE QUOTE PASSAGGIO TURNO INTER 1.10 PIÙ INFO 1.10 PIÙ INFO 1.12 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti PIÙ INFO fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO

Quote passaggio turno Mondiale per Club — Nonostante la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, l'Inter per gli operatori ha ottime chance di passare agli ottavi di finale. I nerazzurri sono i favoriti, poi c'è il River Plate a 1.36 e dopo il Monterrey a 3.00 sempre su WilliamHil. Completano il girone gli Urawa Red Diamonds, che secondo WilliamHill sono quelli con meno chance di approdare agli ottavi di finale, con una quota di 4.33.

Le partite dell'Inter — La squadra del nuovo allenatore Chivu debutterà martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey.

Il 21 giugno l'Inter scenderà in campo per la seconda giornata del Gruppo E al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds alle 12:00 ora locale, quando in Italia saranno le 21:00.

Il girone si chiuderà sempre al Lumen Field di Seattle con la sfida tra Inter e River Plate: il match è in programma il 25 giugno alle 18:00 ora locale, quando in Italia saranno le 03:00 del 26 giugno.

Quote Inter vincente Gruppo E — Secondo gli operatori, i nerazzurri di Chivu hanno ottime chance di vincere il proprio girone. Vediamo le quote dei principali siti di scommesse.

COMPARAZIONE QUOTE INTER VINCENTE GRUPPO E 1.40 PIÙ INFO 1.40 PIÙ INFO 1.40 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 2652€ di bonus multiprodotto + 500 free spins senza deposito PIÙ INFO fino a 150€ di bonus benvenuto sport col 100% sul primo deposito + 100€ cashback PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport con 3 vincite potenziate + 20 free spin PIÙ INFO

Le altre squadre del Gruppo E — I nerazzurri sono appunto favoriti e dati a 1.40 per la vittoria del Gruppo E. Il River Plate è la seconda squadra per chance di vincere il girone: il primo posto degli argentini è dato a 3.25 per i tre operatori presenti nella tabella. Per Betway seguono poi gli Urawa Red Diamonds a 15.00 e il Monterrey a 20.00; per LeoVegas invece gli Urawa Red Diamonds sono a 17.00 e il Monterrey a 21.00. L'Inter per tutti gli operatori è la favorita per la vittoria del Gruppo E.