Mondiale per Club 2025: Real favorito, in quota Inter campione e Inzaghi…

Le quote vincente Mondiale per Club 2025 con i nerazzurri di Chivu tra le outsider per il trionfo negli USA

Alessandro De Felice Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 18:46)

Il grande calcio internazionale è ripartito stanno dagli Stati Uniti, dove fino al 13 luglio andrà in scena il Mondiale per Club 2025, la nuova e attesissima competizione della FIFA con 32 squadre partecipanti, divise in 8 gironi, e un totale di 63 partite.

Al torneo prenderanno parte i migliori club provenienti da Europa, Asia, Africa, America e Oceania e a rappresentare l’Italia ci saranno Inter e Juventus. La squadra di Chivu farà il suo esordio mercoledì 18 giugno contro il Monterrey, mentre per vedere in campo i bianconeri, impegnati contro l’Al Ain, bisognerà attendere fino a giovedì.

Le quote vincente Mondiale per Club 2025 di Betaland danno il Real Madrid favorito a quota 5.00, un ulteriore carico di responsabilità per Xabi Alonso, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Carlo Ancelotti. Subito dietro, seconda scelta è il PSG, fresco vincitore della Champions League, bancato a quota 5.50. A completare il podio dei favoriti c’è il Manchester City, intenzionato a riscattare una stagione ben al di sotto delle aspettative: la squadra di Guardiola è proposta vincente a quota 6.00. Le due rappresentanti della Serie A restano fuori dalle prime tre posizioni: l’Inter è offerta a quota 10.00, mentre la Juventus si gioca a 25.00.

Le prime squadre non europee a trovare spazio nei pronostici sono Flamengo, Palmeiras, River Plate e Boca Juniors, tutte a quota 40.00. Infine, spazio anche per Simone Inzaghi, che va a caccia della prima vera impresa alla guida dell’Al-Hilal, squadra araba dove militano anche ex big della Serie A come Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo e Sergej Milinkovic-Savic, offerta vincente a quota 50.00.

RED/Agipro