Adani: “Argentina, per fortuna Szczesny ha parato il rigore a Messi. Più felice così”

"Chissà quante polemiche se l'Argentina avesse vinto con quel gol su rigore di Messi". Lele Adani, in sede di commento su Rai1, durante Argentina-Polonia, ha commentato così la vittoria per due a zero della Nazionale di Scaloni ai Mondiali in Qatar. Messi e compagni si sono qualificati nonostante Szczesny abbia parato all'attaccante del PSG un rigore.