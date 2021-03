Afeltra: “Provvedimento Ats mi ha lasciato esterrefatto. Lega può andare al Tar”

L'avvocato ha parlato a Tmw Radio della decisione dell'Ats di Milano di rinviare la gara di sabato sera tra Inter e Sassuolo

"Questo provvedimento dell'Ats di Milano mi ha lasciato esterrefatto. E' un provvedimento emesso in eccesso di potere, è entrata a piedi uniti nelle norme della federazione della Figc non solo disponendo la sospensione degli allenamenti dell'Inter ma anche della gara, oltre alle convocazioni per le Nazionali. Sabato mattina l'Inter ha diritto come protocollo a far fare i tamponi ai giocatori e se ne ha meno di dieci positivi ha diritto a giocare. Si potrebbe andare davanti al Tar per opporsi a questo provvedimento. La Lega dovrebbe muoversi oppugnando l'atto al Tar, chiedendo la sospensione del provvedimento dell'Ats. Se questo non accade, il provvedimento diventa definitivo".