Albarella (Prep. atletico): “Inter e Milan hanno un vantaggio sul Napoli”

Le considerazioni del noto preparatore atletico a proposito del percorso di preparazione delle squadre che lottano per lo scudetto

A Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico: "Dire che il Napoli abbia perso con la Lazio per colpa del calo fisico è un mero capro espiatorio. Quando qualcuno non sa a chi dare la colpa, dà la colpa alla preparazione atletica di una squadra.

Ci sono tanti luoghi comuni che poco c'entrano con certi risultati. Il Napoli ad oggi conserva 10/11 della squadra campione di Italia, ma è difatti una squadra completamente nuova. Ha una nuova direzione tecnica ed un nuovo staff alle spalle, quindi i calciatori stanno imparando nuove metodologie e approcci di lavoro. Nessuna squadra può essere al 100% della condizione dopo sole due giornate di campionato. La sosta da poter sfruttare un altro luogo comune infondato, visto che squadre come il Napoli salutano 15 calciatori in giro per il mondo. Alla ripresa, poi, il Napoli avrà il Genoa che, invece, ha potuto lavorare durante la sosta con continuità e anche a pieno organico.