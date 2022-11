Allegri: “Domenica c’è l’Inter, in Italia ancora la più forte. Gli infortunati…”

«Se sta cambiando qualcosa nella testa dei giocatori? Bisogna vedere i lati positivi della serata, domenica arriva un'Inter che è una squadra diversa, fisica, che secondo me in Italia è ancora la più forte - ha detto l'allenatore bianconero - e quindi bisognerà giocare in maniera diversa. Abbiamo rivisto Chiesa? Segnale importante per lui, la squadra e il calcio italiano. Lo avevo visto bene, l'ho fatto anche giocare ed è stato un test importante. Per domenica dovremmo recuperare Bremer, Di Maria e Vlahovic. Paredes si aggregherà da lunedì alla squadra, avremo dieci giorni importanti».