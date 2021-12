Ambrosini: “Inter si diverte con Inzaghi? Non confondiamo l’imprevedibilità con altro”

Le considerazioni dell’ex calciatore a proposito dei nerazzurri di Simone Inzaghi campioni d’inverno

Massimo Ambrosini, presente al Meazza in occasione di Inter-Torino, ha parlato così dei nerazzurri ai microfoni di DAZN: "Col Torino ha interpretato bene la partita, l'ha vinta con merito, ma va dato onore ai granata. L'Inter si diverte con Inzaghi? Se lo dicono più o meno tutti, vuol dire che è così. Ti diverti però se hai uno spirito che ti guida. Non vuol dire farsi i cavoli propri in campo, non confondiamo l'imprevedibilità con altro".