Andreolli: “Primo tempo con il Sassuolo uno dei più complicati: penso che la causa sia…”

Focusa sulla prestazione dei nerazzurri, soprattutto nel primo tempo contro il Sassuolo

Marco Andreolli ha analizzato al termine di Inter-Sassuolo la prestazione dei nerazzurri: "Un primo tempo difficile, uno dei più complicati della stagione. La squadra è andata in difficoltà nel mantenere le giuste distanze. Nella ripresa anche nella confusione la squadra ha messo in campo tanta voglia, ha provato a ribaltare la situazione. In certi momenti la loro porta sembrava stregata. La palla non voleva entrare. Secondo me nel secondo tempo hanno dato tutto. Attaccanti poco brillanti? Trovare questo tipo di squadra che non ha l'ansia di dover portare a casa il risultato dava loro più libertà e meno pressione. In attacco hanno possibilità di far male, se dai loro spazio agli attaccanti succede quello che abbiamo visto. Penso che questa gara sia figlia della prestazione e delle tante energie spese nel corso di questo ultimo periodo, non solo contro il Liverpool. Giocare certe partite di CL a quel livello lì ti toglie tanto. All'Inter manca ancora una partita da giocare. I punti bisogna portarli a casa e non ci sono risultati scontati. Bisogna andare a guadagnarsi i punti su ogni campo. Il girone di ritorno è diverso rispetto a quello dell'andata, con squadre che si giocano la vita e che devono lottare per ogni punto. Gli impegni sono tanti, si pensa subito alla prossima".