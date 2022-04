Andreolli: “Tre punti pesanti, quasi una stagione. Parliamo spesso di Brozovic, stasera…”

Focus sulla prestazione dei nerazzurri a Torino

Marco Andreolli ha analizzato i tre punti conquistati dall'Inter a Torino contro la Juventus: "C'era bisogno di questa vittoria. Una vittoria a Torino dopo dieci anni. Partita difficile, nervosa, complicata: c'era in ballo tanto. Si giocava per tre punti pesanti, quasi una stagione. L'Inter è riuscita a portarli a casa. Tutti si sono sacrificati molto, hanno chiuso bene gli spazi. L'Inter ha fatto la partita che si saremmo aspettati dalla Juve. Si è giocato poco nel primo tempo, è stata una gara nervosa. Contava la vittoria stasera più che mai. La squadra aveva bisogno di sbloccarsi anche mentalmente. Nelle ultime uscite questa Inter era bloccata, sentiva il peso di dover fare per forza risultato. Per ridare energia. Ripresentarsi sul dischetto dopo aver fallito il primo e dopo che erano passati diversi minuti non è cosa da poco, bravo Calhanoglu. Già quest'anno aveva dimostrato grande freddezza e grande personalità. Tante volte abbiamo visto l'Inter giocare un calcio entusiasmante, in alcune occasioni ci siamo detti che bisogna anche vincere le partite giocando meno bene. Portando a casa il risultato. Contava fare gol e fare risultato. Bisogna portarsi quanto di positivo è stato fatto stasera fino alla fine della stagione. Parliamo tanto e spesso di Brozovic, stasera è stato fondamentale davanti alla difesa. Nei recuperi, nel dare equilibrio alla squadra. Questa sera è stata fondamentale la sua prova di quantità e di recupero palla. Non poteva essere al cento per cento questa sera. Sia Skirniar che tutta la difesa hanno fatto una prova di spessore. Il rigore? Solamente con il fermo immagine si è potuti vedere il contatto da rigore. Una volta che lo vai a vedere non puoi non darlo."