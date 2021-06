Serie A, discussione infiammata per i diritti tv dell’Area Mena: 60 mln sul tavolo. Ma…

Nell'Assemblea di ieri si è parlato anche dell'assegnazione dei diritti tv dell'area Medio Oriente e Nord Africa

Nell'Assemblea di Lega Calcio Serie Ache si è tenuta ieri si è parlato anche dell'assegnazione dei diritti tv per l'Area Medio Oriente e Nord Africa. Sul tavolo dei club è arrivata un'offerta di sessanta mln. Molto meno rispetto alle attese e rispetto a quanto in passato aveva offerto BeIn che questa volta si è autoesclusa. Alcuni club avrebbero comunque voluto cedere i diritti già davanti a queste offerte. Ma alla fine è stata rimandata la decisione in attesa che arrivino altre offerte più sostanziose.