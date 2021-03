Inter, attesa per l’esito del tampone di D’Ambrosio: in caso di positività…

Il difensore nerazzurro, rientrato domenica sera da Torino da solo, è stato sottoposto a tampone molecolare

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Danilo D'Ambrosio : il difensore nerazzurro, dopo aver accusato alcuni sintomi nella giornata di domenica, è tornato a Milano dalla trasferta di Torino precauzionalmente da solo, in attesa di conoscere l'esito del tampone molecolare.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "C'è preoccupazione in casa Inter per D'Ambrosio. il difensore era rientrato domenica da Torino da solo, non con i compagni, dopo aver accusato sintomi influenzali. Il difensore è stato sottoposto a un tampone molecolare il cui esito si saprà oggi: in caso di positività al Covid per la squadra scatterebbe nuovamente l'isolamento fiduciario".