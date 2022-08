TS – Casadei, scelta obbligata Inter. Attivo 60 mln rimandato a giugno? Scelta pericolosa

"Una scelta dolorosa per Marotta , Ausilio e Baccin , ma di fatto (quasi) obbligata per ottemperare al diktat della proprietà e del presidente Steven Zhang , ovvero quello di chiudere il bilancio del mercato per la stagione ’22-23 con un attivo di almeno 60 milioni. Traguardo da raggiungere entro il 30 giugno 2023, motivo che ha spinto la dirigenza alle suddette due cessioni per tentare così di non vendere alcun top player in questi ultimi quindici giorni di mercato e rimandare così la cessione che servirà per toccare l’obiettivo prefissato al primo semestre del 2023. Magari non nel mercato di gennaio, ma di certo fra la fine del campionato e il 30 giugno. Missione pericolosa, perché fra sette-otto mesi potrebbero arrivare proposte difficili da rifiutare per giocatori oggi blindati ad Appiano come Bastoni , Barella o Lautaro Martinez , ma questa è la situazione, non semplice, in casa Inter", spiega Tuttosport.