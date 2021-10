Auriemma: “Insigne? Accanimento nei suoi confronti. De Laurentiis…”

Le parole del giornalista vicino alle vicende del club azzurro sul rinnovo dell'attaccante che piace anche all'Inter

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Raffaele Auriemma ha dato alcuni aggiornamenti sulla vicenda del rinnovo di Lorenzo Insigne: “Sono un po’ stupito dell’accanimento su Insigne. Per me è un accanimento mediatico nei confronti di un figlio di Napoli che vuole restare e che è disposto anche ad accettare un decurtamento del’ingaggio. Decurtare è una cosa e dimezzare è un’altra. Per questa ragione la trattativa sarà lunga e non so se sarà nemmeno una trattativa. De Laurentiis ha detto di voler ridurre il monte ingaggi fino a 70-80 milioni: da dove li prendi questi soldi? Da chi guadagna di più. Insigne guadagna 4,8 milioni più bonus (per arrivare a 5,5), se lo dimezzi sono 3,2 milioni. Ma un ragazzo di 30 anni, leader in Nazionale, in piena forma, professionista serio, può mai dimezzarsi lo stipendio per restare a Napoli? Io dico di no, probabilmente avrà anche avuto qualche suggerimento. Qualcuno gli avrà chiesto cosa farà l’anno prossimo. Chiedere è una cosa, trattare è un’altra ovviamente. Mi dispiace molto.