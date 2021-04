Berardi: “Un Sassuolo senza me? Vedremo. Se De Zerbi andrà via…”

L'attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio di Sassuolo-Fiorentina di questo pomeriggio

Domenico Berardi è tornato in campo e al gol in Sassuolo-Fiorentina. Queste le sue parole al triplice fischio ai microfoni di Sky: "Il periodo è stato difficile, avrei voluto andare anche in Nazionale e mi è dispiaciuto. Oggi sono rientrato e anche se non ero al 100% ho saputo aiutare i miei compagni. Qui mi sento come a casa, e per questa maglia sudo. Cerco sempre di essere me stesso e in campo lo faccio vedere, se ho fatto 101 gol un motivo ci sarà. Non so che dire sul salto di qualità, ma mi sento migliorato. De Zerbi? Sono tre anni che ci lavoro, se andrà via ci mancherà tantissimo. Sassuolo senza Berardi? Chissà, vedremo...".