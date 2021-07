Sky – Inter, altri big in partenza? Per ora niente offerte. Lukaku e Skriniar…

Il giornalista ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. Ha spiegato che il belga è nel mirino del Chelsea: servirebbe un'offerta di 120 mln per far riflettere il club

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. Il mercato in uscita è sempre la priorità per i dirigenti interisti: " Dalbert alla fine va al Cagliari: prestito con diritto di riscatto a 7 mln. Lazaro parte in prestito probabilmente la meta sarà il Benfica, dopo che supererà il covid19. Se dovesse uscire in attacco Pinamonti potrebbe esserci un ritorno di Keita ".

Al giornalista esperto di mercato è stata posta una domanda su eventuali cessioni dei big, dopo quella di Hakimi. La sua risposta è stata questa: "Per adesso non parte nessun altro. Poi dipende sempre dal tipo di offerte arriveranno. Il Chelsea cerca un attaccante: il primo nome è quello di Lukaku. L'Inter non vuole venderlo, ma se arriva un'offerta di 120-130 mln poi diventa difficile... Al momento offerte non ne sono arrivate. Skriniar è nella lista del Tottenham ma non sono arrivate proposte concrete negli uffici nerazzurri".