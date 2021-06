Bonolis non riesce a perdonare Conte: “Il suo addio? Un tradimento, una fuga inaspettata”

La delusione del conduttore televisivo ancora non è passata. L'addio di Conte ha lasciato molta amarezza anche nel noto tifoso interista, che ha parlato ai microfoni della rivista Chi.

Paolo Bonolis, grande tifoso nerazzurro, non nasconde l'amarezza per l'addio di Antonio Conte all'Inter. Il noto conduttore televisivo ha, fin da subito, espresso i suoi dubbi in merito alla partenza del tecnico salentino. Dalle sue parole, rilasciate alla rivista Chi, si evince come la delusione non sia stata ancora del tutto superata: "Come ho subito l'addio di Conte da tifoso interista? Un tradimento, una fuga inaspettata che ci ha messo con le spalle al muro. Adesso tifo per Simone Inzaghi, persona molto capace".