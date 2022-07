Bremer, oggi l’incontro. L’Inter deve prima far cassa, non un caso che la Juve…

"Non è un caso che la Juventus abbia definito a grandi linee l’operazione ieri sera, a poche ore dal colloquio che oggi Beppe Marotta avrà con i vertici del Torino per discutere l’acquisto di Bremer. Il club granata chiede almeno 40 milioni per il miglior centrale del campionato scorso: i nerazzurri sono disposti a offrire 30 milioni più bonus e il prestito del promettente Casadei. Non è certo però che il summit di oggi sia risolutivo: da un lato l’Inter aspetta infatti di far cassa cedendo Skriniar (atteso il rilancio del Psg in settimana) e Pinamonti, conteso tra Atalanta e Monza. Dall’altro il Torino sa che Max Allegri ha posto il brasiliano in cima alla lista dei desideri, davanti a Gabriel e Milenkovic", si legge sul Corriere della Sera.